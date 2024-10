Paar jaar geleden had iedere bouwmarkt/tuincentrum 2 schappen met haardhout. Een pallet goedkope netzakken van circa euro 3,50, en een dure pallet "ovengedroogd" in plastic zakken van circa zes 6 euro. Das war einmal. Zie: oude advertentie.

Anno 2024 is de afd. haardhout bij Gamma/Karwei (zelfde bedrijf) in vierkante meters fors uitgebreid, en euro's duurderder. U kunt nu - naast de netzakken van 22liter of 8 kg - kiezen uit (plastic) zakken eik, beuk, berk, essen a euri 9,99 . Ook supermarkten bieden haardhout aan - sommige filialen van AH in kustplaatsen deden dat al langer. Als we de reviews op de websites mogen geloven (wat we eigenlijk niet moeten doen) is bouwmarkthaardhout steeds populairder. Maar er zit een addertje onder het best wel dure schors, en soms is het goedkoperder om de cv een tikkie te geven.

Allerbelangrijkste van haardhout is het vochtpercentage. Dat moet minder alsdan 20% zijn, en liever nog wat minder. Heel erg nat (25%) brandt voor geen meter, geeft een luid sissend geluid in de houtkachel (dat heet droogkoken) en zorgt ervoor dat uw buren in binnenstedelijk gebied de NSB-functie van de Stookwijzer gebruiken. Heel erg droog is ook weer niet goed - dat fikt in no time weg, blijft u het kacheldeurtje openen & tikt het nogal aan in de portemonnee.

GeenStijl Keuringsdienst van Haarde nam de proef op de som en testte haardhout (voornamelijk de goedkopere netzakjes) van diverse bouwmarkten / tuincentra / supers. Alle tests werden gedaan in oktober 2024 en zijn uiteraard een momentopname. Een netzak van 22l cq 8kg gaat ongeveer 4/5 uur mee.

U doet er goed aan een vochtmeter mee te nemen naar de winkel/outlet, want er zijn verschillen, zo merkte de onderzoeksredactie van GeenStijl. Is het haardhout te nat (25%) of zit er schimmel op de blokken, gewoon laten liggen.