Oorlogshitsers en panicans verenigt u, nu de racekak de ventilator nadert, loont het misschien de moeite vechtend ten onder te gaan. Jarenlang mekkeren Kremlin-verstehers en/of vazallen al dat we gewoon een keer met die hele Poetin om tafel moeten maar dat blijkt dus helemaal niet zoveel op te leveren. Nu dreigt Dmitri Medvedev met directe oorlog tussen Amerika en Rusland en de vredespresident zou de vredespresident niet zijn als hij zulks niet meteen zou beantwoorden met twee godvergeten kernonderzeeërs. Betekent dit het abrupte einde van onze manier van leven, vraagt u zich misschien af, en het eerlijke antwoord luidt: nee, als je je niet met de politiek bemoeit en je niet te veel tegen de macht verzet én niet toevallig wordt opgeroepen voor militaire dienst of sterft in het kruisvuur, kun je ook buiten Rusland straks nog een prima leven leiden. Proost op de vrijheid en vrede dan maar makkers, rondje van de zaak, laten we het ervan nemen zo lang het kan, juist nu.