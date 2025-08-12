achtergrond

Massa noch kassa in het StamCafé

John de Mol verlengt Patjepeeter Gillis

Tja nee uiteraard hebben wij een hekel aan cancelcultuur, maar ook wij hadden Peter Gillis maar al te graag nooit meer op tv gezien. Die Gillis-loze toekomst leek even uit te komen toen de multimiljonair eerder dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel voor belastingfraude. Gillis ging echter in hoger beroep, reden genoeg voor John de Mol (die ooit een programma bedacht waarin Afrikaanse dorpen zouden strijden om een waterput, red.) om de realityserie van die dikke pad met zijn vakantieparken voor depressieve tokkies (en asielzoekers, waar meneer zich overigens helemaal het schampus mee graaide bij het COA) gewoon een nieuw seizoen te gunnen. We wensen de makers veel succes met hun poging om van de man die al zijn Prinsenmeer-parken van de hand moest doen na aanhoudende misstanden (fraude, verboden wapenbezit, illegaal huisvesten), 1,5 miljoen aan toeristenbelasting achterover drukte en die volgens zijn ex losse handjes en stevige tandjes had, een SYMPATHIEKE BRABANDER te laten lijken. Wij kijken: niet.

@Zorro | 12-08-25 | 21:30 | 296 reacties

