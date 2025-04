Dit is heel vervelend nieuws maatschappijtje maar je zal het zes hele maanden ZONDER body double van Pieter Cobelens annex glimmende oliebol des vaderlands Peter Gillis moeten doen. Altijd toch weer even schrikken als iemand die overkomt als een onbetrouwbare totaalidioot in de praktijk een onbetrouwbare totaalidioot blijkt te zijn. Belastingfraude, en niet een beetje, maar een heleboel. "Peter Gillis zelf vergelijkt de strafbare feiten met een taxichauffeur die weleens een zwart taxiritje doet. Die vergelijking vindt de rechter niet opgaan. "Dit is ruim vijf jaar forse bedragen uit de boeken houden, dat is van wel van een andere orde", reageert persrechter Mark de Vries." Het goede nieuws: dankzij de PVV krijgt Gillis mogelijk eindverlof en hoeft u het twee weken minder lang zonder dat gezellige kale hoofd te stellen.