Alles is duur in Nederland en in de T constateert makelaarsorganisatie NVM dat vakantiehuizen geen uitzondering op de regel zijn: de prijzen zijn in 2024 zelfs gestegen, terwijl de NVM juist een terugval had verwacht. Daar komt nog bij dat het OM en de rechter zo nodig de sympathiekste doerak van Nederland Peter Gillis achter slot en grendel wilden hebben, wat weinig goeds belooft voor de toekomst - die kan straks wel een appeltje voor de dorst gebruiken. Ondanks die prijsstijging zijn we met z'n allen wel gewoon meer vakantiehuisjes gaan kopen. Zo makkelijk laat de vrijgevige Nederlander zich niet afschrikken natuurlijk. En "er blijft kennelijk behoefte bij veel mensen aan een plek buiten de Randstad om zich terug te trekken”, zo laat NVM-bestuurslid Anneke Haak-Bronsema de T nog weten. Daar kunnen we ons het een en ander bij voorstellen, denkend aan 'dit', 'dat' en 'zulk' soort pracht en praal uit de Randstad.

Klein lichtpuntje toch: de NVM verwacht de eerder genoemde terugval alsnog, maar dan in 2025! Moeten we maar hopen dat die voorspelling nu wél uitkomt. In ander nieuws werden ook reguliere koopwoningen in 2024 gemiddeld 11% duurder dan in 2023.