De trein. Het vervelendste vervoersmiddel sinds de trein. De treinkaartjes worden 12% duurder wat natuurlijk een volstrekt logische prijsstijging is als je iedere ochtend als een soort schil in een prullenbak wordt geflikkerd, je door vertraging een uur te laat van A naar B probeert te komen, vanzelfsprekend zonder zitplek, terwijl je lichaam de geur van zweet en pis en onopgeruimde mandarijn opzuigt, het ding ergens halverwege stil komt te staan, je in een bus wordt gesmeten en je het verder maar moet uitzoeken, en dat alles voor slechts € 20. "Na intensieve onderhandelingen tussen NS, kabinet en ministerie ligt er nu een compromis op tafel." Het ministerie legt bij en de NS bespaart, de prijsstijging is nu nog maar 6%. Ooooo dan! Zes procent erbij is echt helemaal top om je iedere ochtend als een soort schil in een prullenbak te laten flikkeren, je door vertraging een uur te laat van A naar B probeert te komen, vanzelfsprekend zonder zitplek, terwijl je lichaam de geur van zweet en pis en onopgeruimde mandarijn opzuigt, het ding ergens halverwege stil komt te staan, je in een bus wordt gesmeten en je het verder maar moet uitzoeken, en dat alles voor slechts € 21,20.