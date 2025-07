Man met bijl valt in Beieren inzittenden ICE-trein aan https://t.co/L8HGRrtYnr

Vier passagiers lichtgewond door een aanval met een bijl in een ICE-trein richting Wenen. Volgens BILD is de verdachte een "20-jarige Syriër", maar dat wil de politie nog niet bevestigen. De aanval vond vanmiddag kort voor 14:00 plaats, er waren zo'n 500 passagiers aan boord en zo'n 150 man aan politie, ambulancepersoneel en brandweerlieden rukten uit om de situatie onder controle te krijgen. Later meer.

Update: "De aanleiding is onduidelijk. Volgens Bild had hij behalve een bijl ook een hamer. Een passagier zou die hebben afgepakt en de man ermee hebben geslagen."

Update: "Een passagier zou die hebben afgepakt en de man ermee hebben geslagen." Vandaar dus de zwaargewonde verdachte en vier lichtgewonde slachtoffers. De verdachte verloor.