Bovenstaand een video van een waarschijnlijk fatale haai-aanval gisteren in de Israëlische kuststad Hadera, Noord van Tel-Aviv. De duiker is gisteren niet gevonden door reddingsteams, en vandaag wordt de zoektocht doorgezet, al wordt niet meer verwacht dat hij levend of überhaupt gevonden wordt. Volgens Israëlische autoriteiten is het de eerste keer dat zo'n aanval plaatsvindt, waarschijnlijk werd de duiker aangevallen door een schemerhaai of zandbankhaai. Kort na de aanval begonnen de onderstaande beelden te verschijnen waarin deze haaien in de branding direct langs kinderen zwemmen, en een vrouw door een haai vanaf haar SUPboard op dezelfde haai gegooid wordt.

Daarover zegt oceaanbioloog dr. Adi Barash van Sharks in Israel: "In addition to the fact that the conditions of the sea, including the depth and currents in the water, were not suitable for swimming, a large number of people came to the area, which created gatherings around the sharks — something that should not happen and could lead to attacks.” Barash cited repeated cases where bathers have pulled the sharks’ tails and even entered the water with children in their arms, to “play” with the creatures." Het is vooralsnog dus even onduidelijk of de onderstaande beelden van direct na de aanval, of voor de aanval zijn.