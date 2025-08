VROEGER als onze voorouders het bos in gingen namen ze een Morakniv mee en als er dan een of andere wolf zo dom was om z'n snuit te laten zien staken ze 'm hartstikke dood. Zo ging dat in die tijd! Tegenwoordig geven we het grondgebied gewoon op. De Utrechtse Heuvelrug. Kwijt aan de beesten. New Baarle Hertog, alleen maar omdat Brammetje zin heeft in mensenvlees. Er zijn TEKSTKARREN geplaatst dat mensen het bos niet meer in mogen. Tekstkarren, die gebruiken we normaal alleen voor naaktfoto's en tegen de dope. Er zit nog maar één ding op. Bram vangen en 'm weer loslaten in het penthouse van Freek Vonk. Bevrijd het bos!