Op landgoed Den Treek is een vrouw vermoedelijk gebeten door een dier dat vermoedelijk een wolf is. "Het is levensgevaarlijk, totaal onverantwoord." zegt langdoedbeheerder Wilbert Nijlant tegen De T., maar wat weet die er nou van, die beheert alleen een landgoed waar de hele tijd mensen worden gebeten, door wolven. Je moet juist altijd voorzichtig zijn met zulke dingen, voor je het weet gaan mensen nog vermoeden dat het helemaal niet handig is om allemaal roofdieren los rond te laten lopen in een tot op iedere vierkante meter helemaal kapotgeplanologiseerde moerasdelta met heel veel (en steeds meer) mensen erop, maar dat is helemaal niet de bedoeling en het debat daarover is veel te gepolariseerd, wolven zijn vermoedelijk juist hele lieve dieren, ze bijten mensen alleen in kleine groepen, gaat u rustig slapen.