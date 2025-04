WOLVENAANVAL! In Gelderland is een hardloopster aangevallen en gebeten, vermoedelijk door een lid van de Laura Bromet Brigade. De vrouw werd twee keer gebeten, omstanders hebben het dier verjaagd. "Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan haar verwondingen. Ook is er DNA afgenomen om te onderzoeken of het echt een wolf was. De uitslagen van dat onderzoek zijn nog niet binnen. We zijn in overleg met de gemeente Ede en met het Nationale Park de Hoge Veluwe en we bereiden ons voor op stappen voor het geval dezelfde wolf weer dit soort gedrag gaat vertonen", aldus de provincie. Vorig jaar werd er in Leusden ook al een meisje gebeten door een wolf. Dit wordt natuurlijk weer een Kamerdebat en dan gaat iedereen weer lacherig doen over Caroline van der Plas omdat die wolf zogenaamd helemaal niet gevaarlijk is omdat-ie mensen maar vies vindt. Nou, tot het volgende bijtincident dan maar weer!

UPDATE - Eerste beelden. Lijkt inderdaad niet op een huiskat

UPDATE - Marianne Thieme vertrouwt het zaakje niet! Retweet een tweet van complotaccount 'Faunabeschermin'. Tekst van die tweet: "Heeft iemand al een A.I. check gedaan op deze foto waarop een dappere omstander met rug naar de ‘wolf’ gaat staan, roofdier 1,5x groter lijkt dan normaal en waarop de benen van de getroffen hardloopster alweer geheel hersteld lijken van alle verwondingen?"

UPDATE - Nog meer wolvennieuws: probleemwolf Bram leeft nog! Zijn zoon is wel dood. RIP