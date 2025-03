Mensen gooi alles aan de kant waar u mee bezig was en laat de schapenlijken gewoon nog ff lekker op een hoop liggen. De slimste mensen van ons land (zoals Caroline van der Plas en Laura Bromet) komen samen om tot een oplossing te komen inzake Operation Wolf. Nou ja, oplossing: heel hard schreeuwen dat de ander een wegkijker / dierenhater is en het probleem meneer, dat blijft. Onder de streep zitten we hier natuurlijk ook helemaal niet voor de uitgestoken handen. We zitten hier voor RIDDER DION, de consigliere van de faunafamilie, die straks weer eens gaat uitleggen hoe je zo'n wolf nou eigenlijk moet wegjagen. Ksst! Ksst! Het wordt feest: wolvenliefhebber Graus heeft wolvenhater Van der Plas alvast 'onwetendheid' verweten. Sprekerslijst hierrr (PDF), livestream hierr & na de klik. Ander nieuws uit het kippenhok: de PVV steunt de motie van wantrouwen tegen staatssecretaris Coenradie NIET. Later meerrr.