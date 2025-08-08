U weet hoe het gaat met die meiden. Het ene moment proberen lurkend aan de Wicky die hunk van een Steve uit de Droomtelefoon te trekken, het volgende moment slaan ze een leeftijdsgenote het licht uit de ogen. Het voorval waarbij een dertienjarige meid 'van haar fatbike werd getrokken, mishandeld en beroofd' maakt veel los in Hendrik-Ido-Ambacht. Het AD heeft maar eens een of andere criminoloog opgetrommeld om '(meiden)geweld' te duiden. Een kleine groep meiden verpest het weer eens voor de rest. En je mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan, en misschien zijn er zelfs D66-officieren die je een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. En we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus we vragen aan jullie: willen jullie, in Hendrik-Ido-Ambacht en in Nederland, meer of minder meiden?