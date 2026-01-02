achtergrond

De noodlottige video's van Zwitserse cafébrand Crans-Montana, "minstens 47 doden"

Ondoenlijke ellende, meeste slachtoffers tussen 18 en 30 jaar oud

Op deze twee foto's is oorzaak te zien: ijsfontein-vuurwerk tegen geluidwerend plafondschuim

Het overheersende sentiment tot nu toe: hier werden volstrekt on-Zwitsers veiligheidsnormen gehanteerd hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren. De drankflessen met ijsfontein-vuurwerk erin leken gebruikelijke kost te bar Le Constel, en dat ging blijkbaar altijd goed, tot het niet goed ging. Mogelijk ging het mis omdat, zoals op de bovenstaande tweede foto te zien is, iemand met ijsfonteinvuurwerk in een fles op de schouders van een ander zat, en daarmee te dicht bij het schuimplafond kwam. Op o.a. deze foto is duidelijk te zien dat daadwerkelijk het hele plafond bedekt is met geluidwerend schuim, en toen dat eenmaal genoeg vlam vatte was het binnen een heel korte tijd gedaan. Zie beeld onderstaand en na de breek. Italiaanse media spreken van "minstens 47 doden" en nog zes Italianen vermist.

Het exacte moment dat de brand onbeheersbaar werd en razendsnel verspreidde. Video's na de breek

De nootlottige video's

Het hele plafond bedekt in geluidwerend schuim

Tags: Crans-Montana, Zwitserland, brand
@Spartacus | 02-01-26 | 09:02

