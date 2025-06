Wat je noemt een opvallende wending in de zaak tegen de man die vorig jaar het huis van de Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar in de fik stak. Het motief lijkt namelijk weinig met de standpunten van Achbars partij DENK te maken te hebben, of met racisme, of met een ruzie om voetbalplaatjes, maar wel met: verzekeringsfraude. Volgens verdachte Rudney E. is hij benaderd door ene 'Somma' en ene 'Blakka' om het huis van de wethouder in de fik te steken. "„Ze zeiden: ‘De wethouder is met vakantie met zijn gezin en hij heeft de hendel van het raam opengelaten.’ Ik dacht: hoe weet je dat?” Toen hij die avond bij het huis kwam, bleek inderdaad niemand thuis en was de hendel van de achterdeur open. Hij stichtte op drie plekken brand." De Rijksrecherche doet onderzoek naar deze uitleg, en het OM bevestigt nu aan het AD dat Achbar daarin officieel als verdachte is aangemerkt.

UPDATE: Wut. Wethouder Achbar blijft gewoon in functie