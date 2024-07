Tot verontwaardiging van dinges van DENK en eigenlijk iedereen die niet volslagen debiel is heeft een onverlaat tijdens het EK-treffen tussen Turkije en Nederland geprobeerd het huis van de Rotterdamse wethouder Welzijn, Samenleven en Sport Faouzi Achba in brand te steken. Daar is hij in geslaagd; de woning is niet langer bewoonbaar, en het is echt boffen dat de familie Achba niet thuis was want anders was de ramp helemaal niet te overzien geweest.