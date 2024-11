Effe een dagje naar Deventer met het moedertje hoor, gezellig. Mens kan nauwelijks meer op haar poten staan maar zoonlief is een ridder dus neemt haar maar wat graag bij de arm. O nee wacht, de IJsselderby is morgen, het is hier helemaal niet gezellig! He gèt ze gooien een fakkel naar moeder de vrouw. Even verhaal halen hoor. Ho nee zo was het niet bedoeld! Sorry! Wacht gaan jullie nu serieus met z'n vijven doortrappen terwijl iemand al op de grond ligt? Natúúrlijk gaan jullie met z'n vijven doortrappen terwijl iemand al op de grond ligt, het is immers de dag voor de IJsselderby! Had je het maar niet voor die hoer van een moeder van je moeten opnemen knul. Geen Zwolle, geen Duitser, Geen Bosschenaar of Jood. Een Eagle, een Eagle, een Eagle tot de dood. Demtàh jonguh!

Bent of kent u een van deze ontiegelijke pedaalemmers? De lokale politie hoort graag van u.