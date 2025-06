Even allemaal ZoekZoeken naar een toch wel opvallend drietal in de buurt van Amsterdam, of al niet meer zo in de buurt van Amsterdam omdat er dus twee mannen (een hele kleine, en een best wel grote) op klaarlichte dag (rond 11u50) een 40-jarige vrouw uit een winkel hebben ontvoerd. "De vrouw was samen met een kennis in de winkel. Die persoon heeft na het incident de politie gebeld. Op de camerabeelden van de winkel is te zien hoe de vrouw tegen haar wil wordt meegenomen, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland." Schaamteloos, bizar alsook beangstigend. ZoekZoek. En snel graag.

UPDATE 17:48 - De ontvoerde vrouw is terecht en verkeert in goede gezondheid. 1 verdachte aangehouden, een 44-jarige man uit Harderwijk.