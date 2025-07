Het is soms bijna alsof een school gestoeld op het enige monotheïsme dat zowel wetgevend als expansiegericht is leerlingen produceert die zich als zodanig gedragen. Amsterdams enige islamitische middelbare school het Haga Lyceum - niet te verwarren met 'doorstart' Het Achterhuis Lyceum - groeide op de nieuwe locatie te Bos en Lommer van 150 naar ruim 500 leerlingen. De Telegraaf tekent op hoe de buurt om de school heen dit zoal ervaart.

"„We voelen ons gewoon onveilig. Diverse buren werken niet meer thuis of overwegen te verhuizen vanwege de overlast”, vertelt een buurtbewoner die laatst nog getuige was van intimidatie en vernieling, waar een fiets tegen een raam werd gegooid en daarna agressief tegen de voordeur werd aangetrapt. Dat soort dingen gebeurt eigenlijk dagelijks, als de school open is. Leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum laten bijvoorbeeld continu de alarmen van scooters en fatbikes afgaan, scheuren daarmee door omliggende straten en vooral op voetpaden, klimmen op auto’s en balkons en hebben geen respect voor kleine kinderen of huisdieren.

Spullen worden opzettelijk vernield en overal ligt rotzooi. Een buurtbewoonster vertelt dat zelfs met het vuilnis buiten zetten de deur op slot moet, anders lopen leerlingen zomaar je huis in. „Dat is bij meerdere buren gebeurd.” Het vervelendste is het provoceren en intimideren, geven de buurtbewoners aan, die tientallen buren vertegenwoordigen. „Dan staan ze aan weerszijden van de stoep, je allemaal aan te kijken als je langsloopt. Je krijgt seksuele opmerkingen naar je hoofd, of te horen dat je maar goed moet oppassen. En als je iets terugzegt, word je uitgescholden. En straks begint het vuurwerk weer. Dat wordt van oktober tot maart afgestoken en zorgt voor erg veel overlast.”"