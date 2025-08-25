Benzine is dus heel duur maar in Nederland nog veel duurder, omdat het als enige Europese land een jaarlijkse indexering doorvoert. Om die reden zou ons 'kabinet' er vanaf 1 januari weer 26 cent per liter aan accijnzen bovenop spuiten. Maar dat is volgens de ANWB en belangenvereniging namens 1500 tankstations Drive Nederland dus gewoon onhoudbaar. Bestuursvoorzitter van de ANWB Marga de Jager: "Dat moet gewoon stoppen! Autorijden wordt onnodig duur, terwijl de meeste Nederlanders juist nog afhankelijk zijn van benzine- of dieselauto’s. (...) Zo’n 50 procent maakt zich grote zorgen over stijgende autokosten, 32 procent vindt autorijden nu al onbetaalbaar en 12 procent van de mensen bespaart al op boodschappen en energie om te kunnen blijven autorijden. Dat is schrijnend, want voor veel mensen is een auto geen luxe, maar pure noodzaak. (...) Nederland is nu al koploper in Europa met de hoogste accijnstarieven (79 cent), mede door die unieke jaarlijkse indexering. Als dat straks een euro wordt, waar ook nog btw over geheven wordt, lopen we helemaal uit de pas."

En ook het prachtige ambacht der tankstation wacht de afgrond. Voorzitter van Drive Nederland Martin van Eijk: "Honderden energiestations merken nu al dat de klant de grens over vlucht en als het nog duurder wordt, zullen velen het niet overleven." Beheerder van meerdere tankstations Willemjan van Golstein Brouwers: "Nu dreigt een nog grotere ramp. Zelfs voor mensen die 40 tot 50 kilometer van Duitsland of België wonen is het rendabel en dat is de doodsteek voor veel ondernemers. De prijsverschillen lopen straks op tot 50 à 62 cent per liter, en dat is niet meer te doen." Andere exploitanten beamen dat er bovendien gewoon niet tegenop te innoveren valt, zelfs personeelskosten schrappen door stations onbemand te maken drukt de nood niet. En dan ook dit nog: "De hoge accijnzen op brandstof en tabak maken het probleem alleen maar erger, met zelfs touringcars vol gezinnen promoten dagjes Duitsland voor goedkope boodschappen."

Kortom, mogelijk zijn de dagen dat we bij het tankstation een bosje bloemen voor de vrouw meenemen binnenkort geteld.