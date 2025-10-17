achtergrond

Huh. Idioot plan voor 100% leeftijdscontrole bij peuken op tankstations levert AGRESSIE op

Vreemd

Hé maar dit is gek zeg. Het volkomen idiote plan om een legitimatie te vragen aan mensen die overduidelijk ouder dan 18 zijn als ze sigaretten willen kopen, levert agressie op. "Doel is juist om agressie tegen personeel te voorkomen, omdat er geen uitzonderingen meer worden gemaakt." Maar volgens branchevereniging Drive (people mad, red.) moeten we het plan vertrouwen. "Zodra het als normaal wordt gezien dat iedereen zijn legitimatie laat zien bij het kopen van rookwaren, wordt de agressie minder". Aha. Dus zodra een volstrekt overbodige maatregel als normaal wordt gezien, zijn de problemen voorbij. De statiegeldroute, zeg maar. En dan eindigen we ermee dat we alle tankstations weg gaan halen om agressie op tankstations te voorkomen. De sjeu, meneer, de sjeu.

Tags: leeftijdscontrole, tankstations, sigaretten
@Ronaldo | 17-10-25 | 15:00 | 407 reacties

