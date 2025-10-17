Huh. Idioot plan voor 100% leeftijdscontrole bij peuken op tankstations levert AGRESSIE op
Vreemd
Ik had het ook van de week. Ben 58. Had ID ff niet bij me. Kreeg geen sigaretten mee. Bizarre actie van tankstations die dit zelf hebben besloten te doen. NL gaat echt helemaal stuk zo. En dan willen ze zelf minder regeldruk. Prima, maar waarom dan zelf extra regels opleggen? https://t.co/QGg0q6Oryj— Caroline van der Plas (@lientje1967) October 5, 2025
Hé maar dit is gek zeg. Het volkomen idiote plan om een legitimatie te vragen aan mensen die overduidelijk ouder dan 18 zijn als ze sigaretten willen kopen, levert agressie op. "Doel is juist om agressie tegen personeel te voorkomen, omdat er geen uitzonderingen meer worden gemaakt." Maar volgens branchevereniging Drive (people mad, red.) moeten we het plan vertrouwen. "Zodra het als normaal wordt gezien dat iedereen zijn legitimatie laat zien bij het kopen van rookwaren, wordt de agressie minder". Aha. Dus zodra een volstrekt overbodige maatregel als normaal wordt gezien, zijn de problemen voorbij. De statiegeldroute, zeg maar. En dan eindigen we ermee dat we alle tankstations weg gaan halen om agressie op tankstations te voorkomen. De sjeu, meneer, de sjeu.
