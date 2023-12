Afgelopen jaarwisseling hield ze het een complete dag vol. Het jaar daarvoor redde ze het tot acht uur 's avonds. In 2021 ging het bijna twee volledige dagen goed, maar dat was wel heel zwaar. De Nieuwjaarsdag daarvoor hield ze het tien minuten vol, maar dat ging per ongeluk. Daarna stopte ze direct weer en hield ze het tot de lunch vol. Bij de tien stoppogingen daarvoor is zes dagen het record, maar het hielp dat ze vijf dagen daarvan in het ziekenhuis lag. Maar deze jaarwisseling gaat Gerda echt stoppen hoor. Deze keer maakt ze echt een einde aan die al meer dan veertig jaar durende hobby. Zondagavond iets voor twaalf drukt ze die laatste genotsstaaf uit en is het klaar. En mocht ze uiteindelijk toch weer de fout ingaan en in januari een nieuwe peuk opsteken, dan komt dat omdat u geen vertrouwen in haar had. Dan is niet Gerda's vlees te zwak, maar was uw steun onvoldoende. Daar kan zij verder niets aan doen: haar lot ligt in uw handen. Gelukkig is het nog geen 2024, dus heeft nog iemand een vuurtje voor Gerda?