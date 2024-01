Nederland heeft geen boodschap aan het preventiegezeik. Geheel volgens verwacht weigert dit land alles wat het leven leuk maakt op te geven voor een paar extra levensjaren. Nederlanders weigeren zich aan te passen aan het ideaalbeeld van een overheid die ons in het gezondste keurslijf tracht te persen. Ondanks een belerend preventieakkoord vol verboden, accijnzen en andere sturende maatregelen, geniet de Nederlander nog volop van het leven met ongezond eten, ongezond drinken en ongezonde sigaretjes. Niet omdat we snel dood willen, maar wel omdat we nog een beetje willen genieten voordat die onvermijdelijke reis naar de andere zijde van de zoden voor de deur staat. Bij voorkeur af en toe met een frikandel speciaal, dikke lap bbq-vlees, Karmeliet Tripel of een welverdiende peuk. Het moet tenslotte wel een beetje leuk blijven in deze wereld vol verplichtingen, waar u het volgens de corrigerende vingertjes toch nooit goed kunt doen. Een mening die de demissionaire preventiestas Van Ooijen niet deelt, want die roept alweer om extra maatregelen (lees: extra belastingen) om u richting dat gezondheidssprookje te dwingen. Hij blijft dromen van een land vol Arie Boomsma's waarin niemand rookt en zuipt en iedereen enkel nog gezond eet en veel beweegt. Pas dan leven we allemaal nog lang en gelukkig .