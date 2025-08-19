achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Vanaf 1 oktober 100% leeftijdscontrole peuken

BBB levert!

Kaartje hedenochtend uitgereikt tijdens de aankoop van een doosje Mehari's Ecuador (€9,60) bij een tankstation te Noord-Holland. Vanaf oktober dient eenieder die tabakswaren aanschaft een wettelijk AUSWEIS te tonen waaruit blijkt dat hij/zij/hullie wettelijk de wettelijke rookleeftijd heeft bereikt. Shit regelen, het kan dus wel in Nederland.

Foto: wel de vrouw van dit artikel

Tags: roken, legitimatie, verplicht
@Pritt Stift | 19-08-25 | 10:33 | 191 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Prinsjesdag: peuken, peut & pils DUURDER

(plus: ze gaan het echt doen, die smerige inkomstenbelastingverhoging)

@Ronaldo | 31-08-23 | 12:59 | 351 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.