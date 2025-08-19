Vanaf 1 oktober 100% leeftijdscontrole peuken
BBB levert!
Kaartje hedenochtend uitgereikt tijdens de aankoop van een doosje Mehari's Ecuador (€9,60) bij een tankstation te Noord-Holland. Vanaf oktober dient eenieder die tabakswaren aanschaft een wettelijk AUSWEIS te tonen waaruit blijkt dat hij/zij/hullie wettelijk de wettelijke rookleeftijd heeft bereikt. Shit regelen, het kan dus wel in Nederland.
Foto: wel de vrouw van dit artikel
Tags: roken, legitimatie, verplicht
Reaguursels
