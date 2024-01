Kalm aan linksmensen. Het valt straks allemaal reuze mee onder Wilders I. Wierd Duk van de Telegraaf is weer stuipen op het lijf aan het jagen. Maar zo heet wordt de soep nou ook weer niet gegeten. Dat verplicht SBS kijken geldt alleen voor de heropvoedingskampen in Ter Apel, Budel, Sint Annaparochie, Burgum, Den Helder, Rijswijk, Katwijk, Middelburg, Winterswijk, Tilburg, Gilze etcetera [kaart met alle kampen, na de break]. Wel verplicht worden de gehaktbal op woensdag, en de Chinees op zondag (afhalen mag). Ook verplicht: het Wilhelmus zingen op alle lagere scholen en vervolgens Reve lezen, vis eten op vrijdag, Paaseieren zoeken met Pasen, Zwarte Piet, gourmetten met kerst, vuurwerk afsteken met oud en nieuw en Het Nederlandse Lied luisteren op de enig overgebleven publieke radiozender. Linkse mensen zijn tevens verplicht om vakantie in eigen land te vieren (drie weken max) & "dag mijnheer de agent" te zeggen als ze een agent tegenkomen. Ziet u... het valt allemaal best mee. Om te wennen alvast wat stukjes SBS.