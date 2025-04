Hier ziet u waarom haast niemand meer een bus wil besturen. We snappen best dat Kampen-Zuid een treurige plek is, maar hier wordt het allemaal niet beter van. Dit groepje jongeren vond het maandagmiddag nodig om terwijl ze de RRReis-bus instapten te pogen de chauffeur van dienst in elkaar te rossen. Te zien is hoe de jochies de man proberen te slaan, het veiligheidsscherm proberen te slopen en spullen naar de chauffeur gooien. Uiteraard om compleet logische redenen: "Een van de jongemannen kwam de bus in en wilde inchecken, maar dat lukte niet. Daarna is er iets ontstaan wat ook op de videobeelden te zien is." De chauffeur, hoewel enorm geschrokken, raakte niet gewond. De jongens probeerden vervolgens te vluchten per trein, maar daar werd de ""groep van 5"" aangehouden. Misschien wel die groep van 5 COA-medewerkers die geen lintje kregen van Faber, je weet het niet. Het blijkt een vriendengroep bestaande uit zeer uiteenlopende woonplaatsen, GOH. "Het gaat om een 19-jarige man uit Middelburg, een 18-jarige man uit Luttelgeest, een 18- en een 17-jarige uit Amsterdam en een 17-jarige uit Ter Apel". Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.