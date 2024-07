Ja ho wacht ho. Wij zijn even zeventien columns in de Volkskrant aan het herschrijven. Want het slachtoffer van de dodelijke mishandeling in Den Haag is een 23-jarige Somalische asielzoeker die op het AZC in Heerhugowaard woonde. Past niet in een 'narratief', omdat de werkelijkheid nu eenmaal geen twitterdiscussie is, maar de werkelijkheid. En in de werkelijkheid is de politie dus nog steeds op zoek naar acht lichtgetinte verdachten tussen de 18 en de 35 jaar. "Volgens een bron haalde het slachtoffer als eerste uit naar een persoon uit de groep, waarna de 23-jarige knock-out werd geslagen. „Daarna werd er verder op hem ingeschopt”, meldt de bron. „We doen nog onderzoek naar het incident dus over wie wat qua geweld heeft toegepast kunnen we nog geen uitspraken over doen”, aldus de woordvoerder."