Gisteren overleed een man van 23 aan de gevolgen van een mishandeling op het Plein in Den Haag. Zojuist heeft de politie bekendgemaakt dat maar liefst acht (acht!) verdachten in zicht zijn. "De politie is opzoek naar acht verdachten voor hun mogelijke betrokkenheid bij de openlijke geweldpleging met de dood als gevolg die, in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli, op het Plein heeft plaatsgevonden. Het gaat om 8 mannen tussen de 18 en 35 jaar met een licht getinte huidskleur." Volgens de Telegraaf zou het gaan om een mishandeling a là Mallorca, maar waarschijnlijker is het natuurlijk dat deze acht mensen allemaal posts van Wierd Duk en Geert Wilders hebben gelezen en zich daarom zo agressief gedroegen. Hoe dan ook, kent u of bent u 1 van de 8, melden kan hierrr.