De laatste muziek van de inmiddels tot de islam bekeerde Kempi verscheen afgelopen december. In een recensie schrijft Het Parool: “Op Ik moest man zijn horen we een rapper die meer rust ervaart, die niet meer midden in de chaos verkeert en die kan reflecteren op welke afslagen zijn leven hebben genomen.” Dat klinkt mooi, maar blijkt niet helemaal (lees: helemaal niet) te kloppen. Achter de schermen woedt een flinke storm, en blijkt de in 1986 geboren rapper wederom te vervallen in oude patronen.

De in Helmond geboren maar in Eindhoven opgegroeide Jerreley Slijger alias Kempi was lang een van de prominente gezichten binnen het Nederlandse hiphopgebeuren, al werd dat sinds hij in 2006 voor het eerst muziek uitbracht vaak overschaduwd doordat hij weer eens in aanraking kwam met politie en justitie. Wegens: mishandeling, bedreiging, wapenbezit, huiselijk geweld, mensenhandel / het prostitueren van een minderjarige. In 2011 ging hij bijvoorbeeld op bezoek bij zijn toenmalige vriendin, tevens de moeder van twee van zijn kinderen. “Hij vermoedde dat zij vreemdging en eiste opheldering. De vrouw werd aan haar enkels van de trap gesleurd en haar keel werd met een riem dichtgesnoerd.”

Kempi zat vorig jaar een paar dagen vast, nadat hij een veertien jaar jongere vrouw die zwanger van hem zou zijn had mishandeld en met de dood bedreigd. Toen hij er niet in slaagde haar een abortus te laten plegen, stuurde hij er een volgens hemzelf door platenmaatschappij Top Notch betaald advocatenteam op af om haar de mond te snoeren.

In december 2023 leert hij op Snapchat Candy (naam gefingeerd, echte naam bekend bij de redactie) kennen. Candy, dan 23 en moeder van twee, zit op dat moment in detentie. Ruim een half jaar later, in juli 2024, zien de twee elkaar voor het eerst fysiek. Van een liefdesrelatie is geen sprake, wel gaan ze meermaals met elkaar naar bed, steeds zonder condoom. Op 22 augustus ontdekt Candy dat ze zwanger is en brengt Kempi meteen op de hoogte. Die is: niet heel enthousiast. Hij is op dat moment in het buitenland, en brengt zijn gevoelens onder woorden in een aantal voice messages. “Ik ga je doodmaken, helemaal gek (…) Nu laat je me denken dat jij echt een kankerdom mens bent (…) Je kan mij blokken, verwijderen, alles wat jij wil. Ik maak jou dood.” Als Candy instemt met een abortus, stuurt hij nog meer voicenotes. “Laat me weten wanneer je het gaat doen, bel me wanneer je het gaat doen, laat het zien.” Even later vervolgt hij: “Breng me niet in een situatie waarin ik jouw nek moet breken.” En weer een week later: “Ik ben een kankeragressieve goon. Al mijn babymoeders kunnen je vertellen. Ik eet je op (…) Elke keer dat ik mijzelf weer herstel, normaal met jou doe en lief met jou doe, is een kans voor jou (…) Ik wil de dood in jouw ogen zien.”

Bij de abortuskliniek loopt het toch anders: op de echo is geen zwangerschap te zien. Daarvoor kunnen drie redenen zijn: de vrucht is nog te klein om waar te nemen, is buitenbaarmoederlijk, of er heeft al een miskraam plaatsgevonden - bij een dusdanig prille zwangerschap is dat soms nauwelijks merkbaar. Het lijkt op het laatste, concludeert Candy, en daarmee is de kous af.

Toch houden de zwangerschapsklachten aan. Op advies van haar huisarts ondergaat ze in de loop van september nog een echo, waarop ditmaal duidelijk een foetus is te zien. Met armpjes, benen en een kloppend hart. Candy: “Toen ik dat zag, kon ik het niet meer over mijn hart verkrijgen om abortus te doen.” Ze besluit het kind te houden, maar Kempi er niets over te vertellen. Uit angst, zegt ze.

Begin november, ze is dan veertien weken zwanger, komt hij er via-via toch achter wat er speelt. Hij rijdt van zijn woonplaats Gouda naar Amsterdam om haar op te halen. Wat volgt, noemt Candy de 'donkerste avond' uit haar leven. In de auto zou hij hebben gedreigd zijn Poolse buurman haar te laten vermoorden. Ook zou hij dreigementen hebben geuit naar haar andere twee kinderen. Eenmaal in Gouda gaan ze zijn woning binnen. Volgens Candy dreigt hij hier dat hij zijn ex "ook heeft laten verkrachten door acht mannen", en dat het hem "spijt wat er nu gaat komen." Ze loopt hierop naar de keuken, zogenaamd om een glas water te drinken, pakt een mes, en snijdt haar pols door. Niet omdat ze dood wil, zegt ze nu, maar omdat ze op dat moment geen andere uitweg ziet. Aan de telefoon met 112 verklaart ze iets anders: dat ze van plan is om zichzelf van het leven te beroven.

Hoewel andere ziekenhuizen dichterbij zijn, rijdt Kempi met haar naar het AMC in Amsterdam, waar ze om tien over een 's nachts binnenkomen. Omdat hij haar blijft vergezellen, vertelt Candy een "lulverhaal", naar eigen zeggen. Haar horloge zou zijn blijven haken aan de trap.

Het ziekenhuis noteert in de patiëntenbrief: "Recherche Gouda heeft contact opgenomen met het AMC: geven aan dat patiënte vannacht gebeld zou hebben met het bericht dat ze van plan was zich van het leven te beroven. Zijn bij de woning langs gegaan waar de melding vandaan kwam, aldaar in de woning veel bloed aangetroffen maar geen patiënte. Hebben de telefoon van patiënte uitgepeild en gezien dat patiënte in het AMC is. Ontkent initieel bovenstaande, ondanks voorleggen van de melding van recherche Gouda. Is afwerend in contact, blijft bij het verhaal van de horloge. Ontkent zichzelf iets aan te willen doen of suïcidaal te zijn. Geeft later toe in gesprek met psychiater zichzelf te hebben verwond uit nood, was in hoek gedreven door ex-partner en wilde ontsnappen, na de verwonding was ex-partner genoodzaakt hulp in te schakelen."

Eenmaal terug in Gouda bedreigt Kempi haar volgens Candy nogmaals, ditmaal met een pistool. Kort daarna wordt de rapper gearresteerd.

Candy doet aangifte, de veronderstelde vader van haar kind zit een paar dagen vast, en komt dan weer vrij. Op het moment van schrijven is de zaak nog steeds niet voorgekomen.

Het zoontje is inmiddels vier maanden oud, maar daarmee is het contact tussen de twee niet bepaald verbeterd. De rapper heeft het kind nog niet erkend, en lijkt ook niet van plan dat zonder slag of stoot te doen. Wel legt hij de inmiddels 25-jarige moeder een met behulp van advocaten opgestelde ouderschapsovereenkomst voor. Daarin staat dat eerst een DNA-test moet worden afgenomen om vast te stellen of het kind (dat hij op dat moment overigens al meerdere malen heeft gezien en in een appgesprek 'mijn kind' noemt) ook daadwerkelijk zijn kind is. Als hieruit blijkt dat hij niet de vader is, moet Candy hem tot de achttiende verjaardag van het kind iedere maand 200 euro betalen. Blijkt hij wel de vader te zijn, dan geldt het volgende: