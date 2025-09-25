Ja soms moeten agenten ingrijpen en als ze daarbij geweld gebruiken wil het nog wel eens gebeuren dat de vlam daarna flink in de pan schiet (zie bijvoorbeeld Slotervaart, 2007). Kijk, Jerryson liep rond met een potentieel dodelijk vuurwapen en was aan het beroven, dus deze uitkomst is helemaal niet zo heel raar, hoewel natuurlijk voor niemand leuk. De biologische moeder van Jerryson heeft in ieder geval aangifte gedaan en de hele politiegeweld-gemeenschap roert zich driftig op het internet. Hoe dan ook, om 17.30 vanmiddag is een demonstratie aangekondigd op de Lijstersingel in Capelle aan den IJssel, een paar honderd meter verwijderd van het het politiebureau aan de Slotlaan. Vreedzaam, benadrukken de organisatoren, maar aangezien wij 'm tegenkwamen toen rappert Kempi hem deelde, is er enige aanleiding om daar vraagtekens bij te stellen. Kempi heeft namelijk een strafblad ter grootte van een Ilja Leonard Pfeijffer-roman, dreigt zo nu en dan een scharrel te vermoorden als ze geen abortus pleegt, en kondigde onlangs nog een familiedrama aan met hemzelf in de hoofdrol. Omliggende scholen sturen hun leerlingen om 15.00 vast naar huis en dat is misschien geen: heel gek idee.