LIVE - Politiegeweld-protest in Capelle aan den IJssel om dood Jerryson (15)
Stille tocht voor #Jerryson in #CapelleAanDenIJssel— Bob van Keulen (@BobHGL) September 25, 2025
Jerry werd zondag buiten bij een filiaal van McDonald's door politie doodgeschoten, kort nadat hij en anderen iemand zouden hebben beroofd van een fatbike. Jerry een "functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd… pic.twitter.com/0sWjHHIzI3
Afgelopen zondag maakt een politiekogel een eind aan het leven van de 15-jarige Jerryson uit Capelle aan den IJssel, nadat hij onder dreiging van een vuurwapen een fatbike had geroofd met een paar eveneens 15-jarige handlangers. Een ongekend drama dat nog wordt onderzocht door de Rijksrecherche en waarvan de details nog allerminst duidelijk zijn, maar dat weerhoudt enkele honderden boze moord-roepers (onder andere rapper Kempi) en rouwende nabestaanden er niet van om vandaag te demonstreren. Een demonstratie zonder vergunning, maar waarvoor wél de scholen in Capelle aan den IJssel de deuren eerder sloten. De demonstratie begon op verzoek van Jerrysons pleegmoeder als een stille mars richting het politiebureau ('Ik wil niet vechten, Jerryson ook niet'), waar inmiddels de gezichtsbedekkende palliesjaaltjes tevoorschijn zijn gekomen en het iets minder stil is.
UPDATE - De verder vredige mars werd dus verstoord door Antifa-actievoerders, 'Op dat moment beschermden politieagenten en familieleden de bloemen die bij het politiebureau waren neergelegd.'. Actievoerders weer vertrokken.
Pers lijkt onwelkom
Hoe het begon
