Zucht zucht driedubbele zucht. In Gaza aan de Amstel hebben de makkers van Samidoun en hun demonstrerende helper dummies al bijna 24 uur een gebouw van de universiteit gekoloniseerd. In het kader van 'niet over Amerikaatje spelende nuttige idioten praten, maar mét Amerikaatje spelende nuttige idioten praten' wilden wij Tom Staal (afgestudeerd aan de universiteit des levens) er maar eens op afsturen. En we waren nog niet eens live (wegens technische problemen, grrrr) of Tom werd al weggeduwd door vredelievende demonstranten. Maar hee. De UvA is gezellig met deze lui "in gesprek". Wij melden ons zo, met een complete video.