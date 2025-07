It giet oan, of hoe zeggen ze dat ook alweer in de Achterhoek. De Zwarte Cross gaat beginnen en GeenStijl is er, ijs en techniek dienende, vanaf minuut 1 bij. En de eerste minuut, dat is dus het moment dat iedereen de camping op komt en verandert van een boer, burger, buitenlul, interieurverzorger, manager, consultant, medewerker kinderdagverblijf, tegelzetter, adviseur warmtepompen, vuilnisman, glazenwasser, frietkraamuitbater, tramchauffeur, goochelaar, verkoper witgoed, accountmanager, HR junior strategist, bezorger, verhuizer, directeur, leraar, agent, belastingconsulent, chipssmaakontwikkelaar, bierbrouwer, kroegbaas, kroegsloof, communicatiemedewerker, schoonheidsspecialist, postbode, conducteur, marktkoopman, garagemonteur, order picker en/of planner verandert in dat, wat hij/zij/x al het hele jaar had willen zijn: namelijk een Zwarte Cross bezoeker. Veel plezier daar, en natuurlijk extra speciaal veel plezier voor al die Premium Leden die met gratis GeenStijl kaarten binnenkomen.