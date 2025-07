Het is een van de vele vormen van degeneratie waar onze samenleving onder lijdt: Op ieder festival en iedere buurtbarbecue (of -iftar) worden bezoekers tegenwoordig gedwongen om alvorens ze iets willen drinken een festivalmunt (die niet zelden al meerdere euro's waard is) af te staan in ruil voor een eco-vriendelijke bijvulbeker. Of nog erger: een HALVE MUNT. Dat je de rest van de dag met die halve munt loopt en er achter komt dat je op het hele godganse festival werkelijk NIETS voor een halve munt kan doen of krijgen tot je die schijtbeker aan het eind van de dag weer inlevert en de andere helft terugkrijgt maar besluit beide halfjes maar in de modder te flikkeren omdat je de hele dag het gevoel hebt moeten wegzuipen dat je GENAAID wordt. Nou, NIETS DAARVAN op de Zwarte Cross, nog maar eens een reden waarom wij zo van de Zwarte Cross houden. Maar al die bekertjes, dat leidt toch toch een ongelofelijke hoeveelheid TROEP? Ja, maar gelukkig zijn er de HELDEN die tot in de vroege uurtjes hard werken om alles weer op te ruimen. Nu de rust in de Achterhoek is teruggekeerd, de kater voorbij het hoogtepunt is en Orgel Joke ligt na te ronken in de aanleunwoning, lichten we de helden achter deze logistieke monsterklus graag nog even uit. DE KURK WAAROP NEDERLAND DRIJFT!