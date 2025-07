We hebben een nieuwe Superman! Een nieuwe Superman? Ja, een nieuwe Superman! Zijn naam is: Clark Kent David Corenswet, bekend van niet bekend zijn. En omdat er nog geen nieuwe James Bond is om over te zeiken (vanwege zijn huidskleur, geaardheid, gebrek aan mannelijkheid of gender) moeten we het doen met een afdankertje uit de Hollywood. Is Superman nog wel van deze tijd, is verrassend genoeg doorgaans de grote vraag. Nou, volgens de een wel en de ander niet, waarmee de meningen zogezegd verdeeld zijn. Zul je net zien! Bij Piers Morgan zijn de meningen gelukkig niet verdeeld want daar is een stel talking heads het erover eens dat de film te woke, te on-Amerikaans, te onmannelijk en te links is. De rechtse CNN-duider Scott Jennings ging ook naar de bios en vond allemaal wel meevallen met dat politieke. Alleen ging de film volgens hem over een hond (misschien zat hij per ongeluk bij Marly & Me 2).

Oké laten we wel wezen: om van een veel te gladde en gespierde dude, die sierlijk door de straten rondfladdert in een blauw latex pakje met een rode ballenknijper eroverheen om zijn bobbel te accentueren, iets mannelijks te maken, is knap lastig. Maar maak dan tenminste een goede film, zou je zeggen. Toch is ook dat niet gelukt volgens de experts hier en daar. De film houdt kennelijk het midden tussen een totale flop, een enorme afgang en een treinramp. Precies de reden waarom wij van GeenStijl niet op teambuildingsuitje naar de première in rattenhol Tuschinski zijn gegaan. Gelukkig was Story er wel bij, zodat we de gracieuze A-selectie BN'ers konden zien schitteren op rode loper. Onder hen: een wat saai geklede Wibi Soerjadi, die RTL-weervrouw, Justice League Marcella, de zussen van Olcay Gulsen en nog heel veel anderen die we niet (willen) kennen. Nou zijn we uiteraard helemáál niet benieuwd naar de meninkjes van BN'ers over belangwekkende zaken. Maar wél naar die van jullie. Dus brandt hieronder vooral lekker los in de zoektocht naar een hete (of misschien wel de heetste) take op deze hete vrijdagavond. Proost!