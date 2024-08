In Spanje is een man uitgeroepen tot volksheld na het redden van een kind dat om onbekende redenen aan een balkon bungelde in Alicante. Uiteraard besloot een ander niet te hulp te schieten maar het geheel te filmen. Superlaf, maar levert wel weer een spannend filmpje met een happy end op. Daar hebben we behoefte aan zo richting het weekend. Verder vindt het AD vooral dat u moet weten dat het gaat om een MIGRANT. De heldenmeneer komt namelijk uit Brazilië. Durven jullie wel, he? Met je MENINGEN over ASIEL. Voor je het weet hangen UW KINDEREN EN KLEINKINDEREN aan een balkon en dan zal je in je handjes knijpen als er een vriendelijke meneer uit Algerije of Eritrea te hulp schiet. Dat durf je ZELF namelijk NIET he?? Wat weet jij nou van risico? Van je leven wagen voor een hoger doel? Heb je wel eens met gevaar voor eigen leven de Middellandse Zee overgestoken in een lekke rubberboot met 40 andere mannen?? NEE HE? En als je voor zeven gulden vijftig je buurman kan verraden doe je dat ook zeker? Nou??

Afijn, het kind uit de video maakt het goed. De gemeente Alicante zegt van plan te zijn de Braziliaan te onderscheiden voor zijn heldenmoed. Iets bijna identieks voltrok zich overigens in 2018 in Frankrijk. Toen ging het om een Malinese migrant. Toeval? DENK HET NIET.