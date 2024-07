Ineens was ze overal. Een meiske uit het zuiden van de Verenigde Staten dat voor de camera praatte over spugen op that thang. Met that thang bedoelde ze een mannenpiemel, voor mocht u dit ontgaan zijn. Zoals dat tegenwoordig gaat, leverde het virale filmpje deze doodgewone jongedame (21) ineens een miljoenenpubliek op. Haliey Welch, zoals Hawk Tuah Girl echt heet, besloot daar het beste van te maken. Ze verdiende een leuk zakcentje met spit on that thang-merchandise en verscheen in verschillende talkshows. Zo ook de podcast van Bill Maher, wat ons betreft de beste president die de VS nooit zullen krijgen. Maher, die elke aflevering met een joint op de lip opneemt, probeerde een diepere laag te bereiken. Die diepere laag lijkt er echter amper te zijn bij deze doodgewone southern girl. Nee, ze hoeft geen glansrijke mediacarrière, laat staan een reallifesoap. Ze wil vooral het beste voor haar oma, die haar opvoedde terwijl haar moeder elders aan de crack zat. Haliey lijkt haar status als eendagsvlieg te accepteren. Ondertussen probeert Bill Maher haar te voorzien van vaderlijk advies.