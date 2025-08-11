Ingewikkeld concept, die bloemetjes en bijtjes. Rapper Kempi (kort lontje, lang strafblad) had vorig jaar onbeschermde seks met een vrouw en reageerde toen als door een wesp gestoken zodra bleek dat ze zwanger was. Nu zijn er ontegenzeggelijk goedkopere opties dan 18 jaar alimentatie aftikken, maar dat heb je toch vooral aan jezelf te danken, ouwe reus. Hoe dan ook: vorige week publiceerden we audio van de doodsbedreigingen waarmee hij haar toen tot het ondergaan van een abortus probeerde te dwingen, maar daarmee is de kous nog niet af. Onder andere naar aanleiding van bovenstaand fragment (waarin hij in gesprek is met een derde) deed de vrouw in kwestie opnieuw aangifte. Afgelopen zaterdag zou Kempi gearresteerd zijn en kort daarna weer vrijgelaten, hoewel de politie en zijn advocaat weigeren dit te bevestigen. Gaaf land: allemaal het smoeltje vol over femicide, maar zodra iemand een keer of tien aankondigt de moeder van zijn kind te gaan vermoorden, doet de pliesie het af met een kort verhoor en zit meneer diezelfde dag nog thuis aan de piepers. Kempi maakt dankbaar van deze kans gebruik om Instagram vol te plempen met een charmeoffensief in de vorm van filmpjes van hemzelf met zijn inmiddels vier maanden oude zoontje. En dat is hartstikke goed, GeenStijl stelt voor om iedere vader die met zijn kind speelt een sticker en een boekenbon twv 25 euro te geven. Wel onder voorwaarde dat ze de moeder van dat kind niet herhaaldelijk met de dood bedreigen, anders moeten ze de boekenbon weer inleveren (hou die sticker maar). Kempi sloot zijn pr-campagne overigens af met een kort bericht ("Genoeg internet voor vandaag. P.S. Ik heb jullie gezien op FB en allerlei andere platformen. Hou die ernergie (sic) vast wanneer de dag des oordeels komt"). Ondertussen publiceerde jong-hip-urban NPO-platform FunX een nieuwsbericht nav het bericht op deze site, en haalde dat daarna subiet weer offline. Want bij FunX zijn ze weliswaar tegen femicide en vrouwen tot abortus dwingen of ze met de dood bedreigen, maar net iets meer vóór Kempi. Dus: Kempi zielig want last minute uit Videolandserie geschrapt wel nieuws, Kempi kondigt herhaaldelijk femicide aan geen nieuws. Je zou haast zeggen: bewaar deze ernergie voor de dag des oordeels, stelletje laffe omroepwezels.