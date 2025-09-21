Onder de noemer 'Zo zijn we dan ook wel weer': nadat we in de vorige aflevering de veelbesproken 'Pyramide van gendergerelateerd geweld' van mannen-emancipatieplatform Emancipator hebben beschimpt, besmeurd en afgefakkeld, kregen we bericht van een luisteraar die zei dat we precies helemaal niets van de piramide hadden begrepen en de plank volledig missloegen. Nou ja, wij zijn de beroerdsten niet: wij educaten onszelf helemaal de moeder, en besloten daarom Emancipator-oprichter Jens van Tricht te beschimpen, besmeuren en af te fakkelen uit te nodigen voor een open gesprek op GSHQ. Het werd onze langste aflevering tot nu toe. Over mannelijkheid, opvoeding, verschillen tussen de seksen, mensen of groepen, humor, geweld, islam en alles daaromheen.