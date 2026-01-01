We gaan het nieuwe jaar maar even eerlijk beginnen: het wordt steeds lastiger, dat darten kijken. Bart Nolles in plaats van Marcel Maijer is qua IQ dan misschien geen verslechtering, maar ook geen verbetering, het zijn verder ook geen Sid Waddells daar bij ViaPlay, niet eens Franken Snoeks of Wytses van der Goat en je hebt op dit moment twee mensen die heel erg goed kunnen darten en dat zijn alletwee geen Nederlanders.

Maar.

Wij hebben Gian van Veen. Gian van Veen was in de eerste dagen een verlichting tijdens de pauzes omdat Gian van Veen wel gewoon dingen zegt die logisch klinken in plaats van dat gewauwel van Cootje, van Vincent en (hate to say it) van Barney en toen hij zelf ging darten ging dat ook nog eens rete prima. Gian van Veen is goed in triples gooien en goed in dubbels gooien en laat het bij darten nou net gaan om triples gooien en dubbels gooien. Vanavond speelt Veen tegen Luke Humphries, die dinsdag Kevin Doets volledig van de oche smeet, omdat Luke Humphries nou eenmaal een van de twee beste darters van de wereld is. Maar misschien is Gian van Veen wel een van de drie beste darters van de wereld. Misschien. Zou toch mooi zijn.

UPDATE: HET IS MOOI. HIJ DOET HET