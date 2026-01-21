Nou daar is ie dan. Na lang wachten en een vakkundig opgebouwde spanning gaat het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler eindelijk iets zeggen in Davos. Ursula von der Leyen heeft al de pleiterik gemaakt en Christine Lagarde is lekker ruzie aan het trappen, dus de sfeer is opperbest. Trumps "Special Address" gaat over Groenland, over Oekraïne, over Iran, over voetbalplaatjes, over importheffingen of over de nieuwe zonnebril van Macron, we weten het niet. Maar we gaan het zien. En horen.

UPDATE: Trump begint met zeggen hoe geweldig Trump is, en hoe stom Biden. SAAI.

UPDATE: Bla bla bla, "the hottest country in de world"

UPDATE: Kennelijk gaat Trump uitleggen hoe hij de economie van de VS eigenhandig heeft gered, heeft het nu over hoe hij Europa niet meer herkent

UPDATE: Trump gaat nu het beleid van Europese regeringen van de afgelopen jaren afzeiken

UPDATE: Gaat nu weer over hoe geweldig zijn beleid in de VS gaat, daar zijn de meeste Amerikanen het overigens niet mee eens

UPDATE: Gaat de hele tijd over economie. Waar die denkt die man dat hij is? Op het World Economic Forum ofzo?

UPDATE: Trump legt nu uit dat hij Venezuela gaat helpen, "Once the attack ended, they said let's make a deal, more people should do that"

UPDATE: Gaat nu tekeer tegen windmolens

UPDATE: "The North Sea is incredible", Trump wil dat er daar meer naar olie geboord gaat worden (voornamelijk op grondgebied van het VK). "The more windmills a country has, the more money they are losing"

UPDATE: Trump vertelt nu dat hij juist heel erg van Europa houdt, "We want Europe to be strong"

UPDATE: Nu dan eindelijk over Groenland. Trump zegt dat de VS de enige is die de veiligheid van Groenland kan waarborgen. Noemt het historische voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog, toen de VS Groenland verdedigden.

UPDATE: "It's a big piece of ice"

UPDATE: Trump zegt nu dat het stom was dat de VS Groenland teruggaven aan Denemarken na de Tweede Wereldoorlog ("we won, otherwise you would be speaking German now and a little Japanese") en noemt Denemarken ondankbaar.

UPDATE: Trump herhaalt dat Groenland op een strategisch belangrijke positie ligt. "We need it fot strategic national security"

UPDATE: Trump zegt dat hij onmiddellijk wil onderhandelen met Denemarken over het kopen van Groenland. Zoals bekend zien de Denen dat niet zitten

UPDATE: Ah dat was het blokje 'Groenland' alweer kennelijk, Trump gaat nu zeiken over de pers en dat ze niet lief genoeg waren nadat hij de verkiezingen had gewonnen

UPDATE: Trump legt weer uit dat hij acht vredes heeft geregeld, waaronder in 'Aberbaijan'

UPDATE: Trump complimenteert Mark Rutte: EXCELLENT SECRETARY-GENERAL

UPDATE: Trump zegt nu "I won't use force", maar wil wel Groenland hebben

UPDATE: Trump zegt dat hij een Golden Dome gaat bouwen op Groenland, hij klaagt dat Canada niet dankbaar genoeg is

UPDATE: Ah, dat wordt dus een soort verbeterde versie van de Iron Dome in Israël

UPDATE: Gaat nu over de Oekraïne, Trump denkt dat hij een deal kan maken met Zelensky en Poetin

UPDATE: Nu weer over Groenland en de NAVO: "A very smart man said 'he's our daddy'". En nu zegt hij, het enige wat ik vraag is 'a piece of ice', noemt het 'a very small ask'

UPDATE: Trump heeft het nu ook over IJsland, daar was van de week wat gedoe over, maar hij lijkt (?) toch Groenland te bedoelen

UPDATE: "You can say yes, and we will be very apprciative. Or you can say no, and we will remember" Niet super bedreigend tbh

UPDATE: Nu gaat het over de zonnebril van Macron. En over importheffingen.

UPDATE: Trump zegt dat hij een nieuwe voorzitter van de Fed aan gaat kondigen, gaat nu zeiken over Jerome Powell

UPDATE: Het gaat maar door hee. Nu een of ander vaag verhaal over importheffingen voor Zwitserland

SAMENVATTING TOT NU TOE: Trump vindt dat Denemarken Groenland aan hem moet verkopen, maar zegt dat hij geen geweld in zal zetten. Dreigt dat hij het zal 'onthouden' als hij Groenland niet krijgt. Verder: Mark Rutte top, windmolens stom, Biden heel erg stom. Niks over Iran, heel klein beetje over Oekraïne.

UPDATE: Gaat nu over het restaurantaanbod in Washington DC

UPDATE: Complimenteert nu Somalische piraten (?)

UPDATE: Trump begint nu over de nadelen van immigratie van niet-Westerse landen naar het Westen

UPDATE: Nu een soort filosofisch intermezzo over het voortschrijden van de tijd en technologische vooruitgang

UPDATE: Nou hè hè. Samenvatting hierboven vat het samen. Ho nog een paar vragen van de moderator (die geen Engels spreekt).

UPDATE: Gaat op de een of andere manier de hele tijd over corona

UPDATE: Hee, weer over Groenland. Trump herhaalt dat hij Groenland ('a big piece of ice') nodig heeft. Zegt dat de VS jarenlang voor de NAVO heeft gezorgd, en nu iets terug moet doen.

UPDATE: Trump zegt dat er geen Derde Wereldoorlog komt. Nou. Een hele opluchting.

UPDATE: Trump dreigt nu Hamas op te blazen, prijst zijn ingrijpen met de B2's in Iran

UPDATE: Trump zegt nu dat Iran niet meer "the bully of the Middle East" is. Niks over de protesten

UPDATE: Oké, dat was het nu echt