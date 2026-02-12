Aan al het moois komt een eind, maar blijkbaar ook aan Operation Metro Surge. De 3.000 ICE-agenten die met chirurgische precisie vrede en stabiliteit (ha ha) naar Minnesota kwamen brengen, mogen volgende week naar huis. Trump vindt het welletjes met het machtsvertoon in met name de straten van Minneapolis, wellicht ook een beetje vanwege de kelderende approval ratings. De lokale politie mag het oppakken van illegalen weer zelf uitvogelen, border czar Tom Homan blijft alleen nog eventjes hangen om de overdracht te overzien. Het werk zit erop, alles wat ook maar de schijn van Somalië over zich had is vastgezet en echt lekker werken was het ook niet tussen al die woedende menigtes. Over woedende menigtes gesproken, iedereen die er al zeker van was dat de ICE-Gestapo zou blijven tot de verkiezingen, ALS die verkiezingen überhaupt nog zouden plaatsvinden omdat dictator Trump een dezer dagen de democratie zal opdoeken, kan ook weer even in de koelkast.