Hooggerechtshof zegt NEE tegen importheffingen Trump
Gaat-ie nu Washington bombarderen?
Ja geen idee wat er nu gaat gebeuren maar het Amerikaanse Hooggerechtshof, bekend uit de Amerikaanse Grondwet, heeft zojuist besloten dat de importheffingen die Donald Trump
na ingewikkelde berekeningen uit ChatGPT heeft laten rollen helemaal niet mogen. Volgens 6 van de 9 rechters moet Trump een meerderheid in het Congres hebben om dit soort maatregelen te nemen en die heeft hij nooit gevraagd, omdat er volgens hem sprake is van een noodtoestand. Wij kennen trouwens nog wel iemand die ook wat gedoe had met een noodtoestand en zo die binnenkort zonder werk zit, misschien kan die overvliegen naar de VS voor wat strategisch advies.
TRUMP ONDERTUSSEN: Heeft net gezegd dat dat hij een 'limited military strike' op Iran overweegt
BESLISSING: Hierrr
UPDATE VIA NBC: "Trump was informed of the Supreme Court’s decision to strike down most of his tariff policy while he was meeting with a bipartisan group of governors and called the ruling a “disgrace,” according to a person familiar with his reaction. He also told the room this morning that he had a backup plan, per this person."
Update: Live presco Trump over TARRIFS en SCOTUS hieronder.
Update: Trump is 'diep teleurgesteld' in de zes rechters die NEE zeiden tegen de importheffingen. Prijst de drie anderen.
Update: Nu de standaard Trump Campagne 'alles gaat beter dan ooit 8 oorlogen gestopt'-Speech.
Update: Trump zegt gewoon 10% importheffingen over de al bestaande heffingen te gooien.
Presco
Statement van Trump
Statement from President Donald J. Trump pic.twitter.com/YSI0KZvhOe— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Trump trekt ICE terug uit Minnesota
Was gezellig, daaag
Nederlandse militair twittert over Afghanistan-uitspraken Donald Trump
Mark Brouwer, diende ook in VS
Trump trekt extra importtarieven op Europese landen in na gesprek met Rutte, 'deal Groenland in de maak'
Daddy moet soms streng zijn, en soms ook gewoon een poosje maniakaal kakelen
LIVE. TRUMP SPREEKT NU BIJ HET WEF
All eyes on Davos
Kwestie. Wie moet het gezicht worden van de boycot-het-WK-in-Amerika-campagne?
Gezocht: moderne Hannie Schaft