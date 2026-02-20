Ja geen idee wat er nu gaat gebeuren maar het Amerikaanse Hooggerechtshof, bekend uit de Amerikaanse Grondwet, heeft zojuist besloten dat de importheffingen die Donald Trump na ingewikkelde berekeningen uit ChatGPT heeft laten rollen helemaal niet mogen. Volgens 6 van de 9 rechters moet Trump een meerderheid in het Congres hebben om dit soort maatregelen te nemen en die heeft hij nooit gevraagd, omdat er volgens hem sprake is van een noodtoestand. Wij kennen trouwens nog wel iemand die ook wat gedoe had met een noodtoestand en zo die binnenkort zonder werk zit, misschien kan die overvliegen naar de VS voor wat strategisch advies.

TRUMP ONDERTUSSEN: Heeft net gezegd dat dat hij een 'limited military strike' op Iran overweegt

BESLISSING: Hierrr

UPDATE VIA NBC: "Trump was informed of the Supreme Court’s decision to strike down most of his tariff policy while he was meeting with a bipartisan group of governors and called the ruling a “disgrace,” according to a person familiar with his reaction. He also told the room this morning that he had a backup plan, per this person."

Update: Live presco Trump over TARRIFS en SCOTUS hieronder.

Update: Trump is 'diep teleurgesteld' in de zes rechters die NEE zeiden tegen de importheffingen. Prijst de drie anderen.

Update: Nu de standaard Trump Campagne 'alles gaat beter dan ooit 8 oorlogen gestopt'-Speech.

Update: Trump zegt gewoon 10% importheffingen over de al bestaande heffingen te gooien.