achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Het Grote Dick Schoof Uitzwaai Topic

Hij kwam, hij wankelde en hij viel (twee keer)

dick schoof loopt door de gang voor de laatste ministerraad

Dick Schoof kreeg als onpartijdig premier van een ongewild kabinet misschien wel een onmogelijke taak, en die taak heeft hij ook nog eens onhandig uitgevoerd. Er zijn wel fans van Dick Schoof maar die zijn ironisch en/of niet goed bij hun hoofd, wat wij natuurlijk ogenblikkelijk bereid zijn terug te nemen als het Nederlandse parlement in 2032 ontbonden wordt na een onmogelijke verkiezingsuitslag en we verder gaan als een provincie van Groenland onder het protectoraat van gouverneur Dick Schoof en zijn Nationale Ordedienst die iedere Nederlander gaat verplichten drie halve marathons per jaar te lopen. De man die bij zijn eerste debat al door Geert Wilders slappe hap werd genoemd, de man die toen Nederland een internationaal hakenruisfiguur sloeg door de Jodenjacht in Amsterdam in Boedapest bleef om daar te verdrinken in een zee van microfoons, en daarna in een zee van racismeverwijten, de man die op een bankje zat te wachten voor de kamer waarin de fractievoorzitters over zijn begroting aan het onderhandelen waren, dat was Dick Schoof. Te klein voor een ambtenarenservet, maar te groot voor het tafellaken van het Catshuis. Of andersom. Hoe dan ook, vandaag is zijn laatste ministerraad. En daarna, zoals politiek filosoof Ed de Goeij ooit (niet) zei, nadat hij die vrije trap van Branco niet had gestopt: lekker terug naar het vrouwtje.

Kortste artikel ooit

Toen de kaarten nog anders lagen...

Doei Dick

Tags: dick schoof, doei dick, schoof
@Ronaldo | 13-02-26 | 13:00 | 155 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LIVE - Debat over de Ontstane Politieke Situatie

“Nederland is een heel mooi land, totdat Dick Schoof de MinPres wordt.”

@Pritt Stift | 27-08-25 | 10:10 | 670 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.