VIJFDE KEUS was die nieuwe premier van ons. Een twee drie vier nou hebben we d'r nog eentje ja okee vijf. Geert Wilders zelf en Ronald Plasterk vielen af, Kim Putters en Marnix van Rij wilden niet. En voorts waren nog in de running Mona Keijzer, Richard van Zwol, Elbert Dijkgraaf en Kees van der Staaij: de complete line-up van de Champions League. Het kabinet-Vijf I komt vandaag voor het eerst bijeen op het Binnenhof en hij die als vijfde werd gekozen met gym mag vandaag op bezoek bij de koning. Maar ja, wat weet die koning nou van gekozen worden. Voorts: formateur Van Zwol biedt zijn eindverslag aan. Spannend allemaal, over een paar maanden weer.