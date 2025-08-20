ISIS,IS of Islamitische Staat, noem die geloofsgekken zoals u wilt, maar die fijne gasten terroristen zijn volgens Sky News-correspondent Alex Crawford "alive and kicking" in... Somalië. En we kunnen u melden: dat zuigt déze correspondent niet zomaar uit haar duim. Deze correspondent heeft zoveel ballen dat ze met het Somalische leger meeging op een heuse terroristenjacht. IS is er groeiende en dat gaat hard ook; op veel plekken heeft de terreurgroep al voet aan de grond gekregen. Zo zijn er op verschillende plaatsen fabrieken waar bommen worden gemaakt, liggen haast overal boobytraps op de toch al verschrikkelijke wegen en worden hele dorpen uitgemoord. Het is niet voor niks dat het eerste bombardement dat de regering Trump uitvoerde, gericht was op IS in Somalië. De reportage toont onthullende beelden van ontzettend gevaarlijk terreurgebied, waar het leger met man en macht probeert de gewapende islamitische terreurtak te verdrijven en als het even kan kapot te schieten. Alex Crawford "exposes their ruthless financial empire, global recruitment and meets civilians who live in fear of being slaughtered". Hierboven is het allemaal uitgebreid te bekijken en hieronder is een korte samenvatting te vinden van de reportage uit een hellhole waar de wereld even geen tijd voor lijkt te hebben. Kudos dus voor de moedige Crawford die haar blik wel op Somalië durfde te richten en daar op eh avontuur ging.

Uit de reportage: "The evidence the Somali soldiers are uncovering points to a terror group that has evolved, adapted and is able to operate from remote mountain caves with devastating effect. The international community believed it had been crushed or at least critically wounded, but it is still very much alive and operating in northern Somalia..."

Over hobbelige wegen: "There are no roads, only occasional dirt tracks, and they often make their way along dry riverbeds. The vehicles often break down, and they inch along, with an advance team of deminers walking ahead of the convoy, sweeping the tracks for bombs buried by militants and booby traps hidden in coarse bushes. Soldiers use camels or donkeys to carry weapons and equipment – and ferry out the dead and injured."

Ook nog enigszins goed nieuws: "There have been hundreds of casualties on both sides since Puntland's army launched an offensive against ISIS last December. The army says it has killed at least 600 ISIS fighters."