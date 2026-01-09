Ja dat gaat ook maar door. De wereld is een grote brandende hel en op sommige plekken zitten ze midden in het vuur. Zo'n plek is Oekraïne waar de Russische maffiapresident helemaal niet bezig is met deals en Trump maar met het uitmoorden van Oekraïners. De EU, de Coalition of the Willing en Trump kunnen onderhandelen en plannen opstellen wat ze willen - het haalt niks uit. Poetin blijft bombarderen en vannacht was Kiev de plek des onheils. Daar zijn 4 doden en 19 slachtoffers te betreuren na een massale aanval met 242 Shaheds en Gerbera kamikaze-drones (afthermath-beeld hieronder), waarvoor Zelensky al had gewaarschuwd. Daarnaast hebben de Russen bevestigd voor de tweede keer de Oreshnik Intermediate-Range Ballistische Raket (SUPERRAKET) te hebben ingezet bij de aanval. Een raket waar Rotterdam zich ook al enige tijd op mag verheugen trouwens. Volgens de Russen zelf moeten we het allemaal zien als 'vergelding' voor de verzonnen 'drone-aanval op Poetins buitenverblijf' en absoluut niet als het moedwillig en moordlustig openhouden van de poorten van het Slavische Slachthuis.