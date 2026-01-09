Rusland zet hypersonisch SUPERWAPEN in tegen Oekraïne: 4 doden, 19 gewonden
Maar ook: 242 drones
Ja dat gaat ook maar door. De wereld is een grote brandende hel en op sommige plekken zitten ze midden in het vuur. Zo'n plek is Oekraïne waar de Russische maffiapresident helemaal niet bezig is met deals en Trump maar met het uitmoorden van Oekraïners. De EU, de Coalition of the Willing en Trump kunnen onderhandelen en plannen opstellen wat ze willen - het haalt niks uit. Poetin blijft bombarderen en vannacht was Kiev de plek des onheils. Daar zijn 4 doden en 19 slachtoffers te betreuren na een massale aanval met 242 Shaheds en Gerbera kamikaze-drones (afthermath-beeld hieronder), waarvoor Zelensky al had gewaarschuwd. Daarnaast hebben de Russen bevestigd voor de tweede keer de Oreshnik Intermediate-Range Ballistische Raket (SUPERRAKET) te hebben ingezet bij de aanval. Een raket waar Rotterdam zich ook al enige tijd op mag verheugen trouwens. Volgens de Russen zelf moeten we het allemaal zien als 'vergelding' voor de verzonnen 'drone-aanval op Poetins buitenverblijf' en absoluut niet als het moedwillig en moordlustig openhouden van de poorten van het Slavische Slachthuis.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026
Right now, Kyiv is being attacked by more than 100 Russian drones. pic.twitter.com/BxwTVfY5B0
⚡️ ⚡️⚡️BREAKING: RUSSIA CONFIRMS STRIKE ON UKRAINE WITH “ORESHNIK”— NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026
Russia’s Ministry of Defense claimed the strike was a so-called “retaliation” for an attack on Putin’s residence — an attack that never actually happened.
Russian officials warn that such actions by Kyiv will… pic.twitter.com/coOxaEfLTa
🛑Apartments of Kyiv residents in flames after a horrific attack on the city— NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026
Last night, Russia bombed civilians and infrastructure for several hours. The attack was massive — dozens of drones, cruise missiles, and ballistic missiles were used.
Four people were killed,… pic.twitter.com/fwc2vPvdXw
Rescue efforts continue across Kyiv this morning after an all-night Russian missile and drone attack.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) January 9, 2026
There are already 4 people confirmed dead and another 22 injured. All the injured are in hospitals and receiving the necessary assistance.
At least 32 people were successfully… pic.twitter.com/5lYVWPHBOf
