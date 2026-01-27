Novum: Russische soldaten geven zich over aan Oekraïense grondrobot
Novum in het Slavische Slachthuis en zeer waarschijnlijk wereldwijd überhaupt als zodanig enz
Ja, Russische soldaten gaven zich eerder over aan Oekraïense robots, maar dat was aan deze vlegels op wieltjes afgeladen met explosieven. En niet zoals 22 januari jl. bovenstaand recht in de camera aan een MURDERBOT BANDERA-X 3000 met een .50 cal M2 Browning tussen je kijkers. En nog even los van al het Russische paarden- en penguïnleed, doen Russische troepen elkaar ook de meest afzichtelijke dingen aan, zie na breek.
Overgegeven aan dit ding
screens
Laat deze hel stoppen
Nothing unusual. This is how the Russian army punishes those who refuse to go on a meat-grinder assault. pic.twitter.com/3ARM78SYrh— WarTranslated (@wartranslated) January 26, 2026
Russians punish their comrades by stripping them naked and tying them to trees in freezing temperatures. pic.twitter.com/lBWcuu7hdu— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 19, 2026
Russian soldiers are beating and intimidating their comrades with assault rifle shots. https://t.co/OEIZfIUGUp pic.twitter.com/onth70vm5Q— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 23, 2026
Russians beat their comrade with sticks as punishment. pic.twitter.com/rgy3EtYh01— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) January 23, 2026
