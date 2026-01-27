achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Novum: Russische soldaten geven zich over aan Oekraïense grondrobot

Novum in het Slavische Slachthuis en zeer waarschijnlijk wereldwijd überhaupt als zodanig enz

Ja, Russische soldaten gaven zich eerder over aan Oekraïense robots, maar dat was aan deze vlegels op wieltjes afgeladen met explosieven. En niet zoals 22 januari jl. bovenstaand recht in de camera aan een MURDERBOT BANDERA-X 3000 met een .50 cal M2 Browning tussen je kijkers. En nog even los van al het Russische paarden- en penguïnleed, doen Russische troepen elkaar ook de meest afzichtelijke dingen aan, zie na breek.

Overgegeven aan dit ding

screens

Laat deze hel stoppen

Tags: Rusland, robot, overgave
@Spartacus | 27-01-26 | 13:30 | 109 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

"Russische soldaat verkleed als pinguïn"

Wel happy feet geen happy end alles is verschrikkelijk

@Spartacus | 26-01-26 | 19:00 | 144 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.