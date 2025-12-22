Weer een Russische generaal die de vrede niet meer mee zal maken: generaal Fanil Sarvarov is uit elkaar geknald toen er in Moskou een bom onder zijn auto ontplofte, natuurlijk net op het moment dat hij in die auto zat, zo is bevestigd door Russische autoriteiten. Die Sarvarov is hoofd van de Directie Operationele Training van de Russische strijdkrachten en als zodanig nauw betrokken geweest bij de oorlog in Oekraïne. Of Oekraïne achter de bomaanslag zit is (nog) niet bekend. Eerder dit jaar kon er ook al een Russische generaal, Yaroslav Moskalik, hemelen na een bomaanslag, nadat eerder generaal Kirillikov door toedoen van de Oekraïense inlichtingendienst al het zwijgen was opgelegd. Als Oekraïne er inderdaad achter zit dan zou dat weer een flinke pets in het gezicht van Poetin zijn. Vorige week werd namelijk nog een Russische onderzeeër vernietigd met Oekraïense zeedrones. Misschien nog maar eens een EU-vredestop organiseren!