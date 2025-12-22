Russische generaal gestopt met levend in zijn auto zitten
Vuurwerk op de 22e
🚨 BREAKING 🚨— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025
A car belonging to Major General was reportedly blown up in Moscow
Fanil Sarvarov serves as head of the Operational Training Directorate of the Russian Armed Forces and took part in the war in Ukraine.
A powerful explosion occurred in the courtyard of a… pic.twitter.com/LU97xADpxm
Weer een Russische generaal die de vrede niet meer mee zal maken: generaal Fanil Sarvarov is uit elkaar geknald toen er in Moskou een bom onder zijn auto ontplofte, natuurlijk net op het moment dat hij in die auto zat, zo is bevestigd door Russische autoriteiten. Die Sarvarov is hoofd van de Directie Operationele Training van de Russische strijdkrachten en als zodanig nauw betrokken geweest bij de oorlog in Oekraïne. Of Oekraïne achter de bomaanslag zit is (nog) niet bekend. Eerder dit jaar kon er ook al een Russische generaal, Yaroslav Moskalik, hemelen na een bomaanslag, nadat eerder generaal Kirillikov door toedoen van de Oekraïense inlichtingendienst al het zwijgen was opgelegd. Als Oekraïne er inderdaad achter zit dan zou dat weer een flinke pets in het gezicht van Poetin zijn. Vorige week werd namelijk nog een Russische onderzeeër vernietigd met Oekraïense zeedrones. Misschien nog maar eens een EU-vredestop organiseren!
Ja die is weg
Fanil Sarvarov, Head of the Operational Training Department of the Russian armed forces, was blown up in a car in Moscow and died.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 22, 2025
Sarvarov took part in Russia's full-scale invasion into Ukraine, took part in wars in Chechnya and Syria. pic.twitter.com/Cp8ORUR5Ki
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
OEKRAÏNETOP. Wachten op de vrede in het StamCafé
Kijk de vredesduiven er eens prachtig bij staan
Statement Witte Huis: 'Vredesplan samen met Oekraïne aangepast', Rubio spreekt van 'meest productieve dag'
En we gaan weer een millimeter de goede kant op!
Twee Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage, 'hackten Europol, Eurojust en Canadese ambassade'
Een reeks nieuwe arrestaties in de war on boys
'Oekraïne bereid door Rusland bezet grondgebied af te staan in ruil voor wapenstilstand'
Grote herschikking op het wereldtoneel aanstaande?
LIVEBLOG. Zware aardbeving nabij Russische Kamtsjatka, Tsunami-alarm voor Japan en Hawaii
We wachten op beelden van de impact
Politieteam contraspionage zit Russische spionnen op de hielen
Gaat Carly Simon een liedje van maken
Nieuw voorstel Zelensky aan Russen: 'Volgende week onderhandelen over wapenstilstand', Poetin soort van bereid
Eens kijken wie er deze keer komt opdagen