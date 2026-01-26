achtergrond

"Russische soldaat verkleed als pinguïn"

Wel happy feet geen happy end alles is verschrikkelijk

Onlangs nog paarden gerookt door zo'n eerloze glasvezelmug, en nu dit weer. En nee hij is niet echt "verkleed als pinguïn", maar dit is nu eenmaal hoe de wintereditie van zo'n wandelende De Waard er op z'n Russisch uitziet - zie onderstaand. Die in al z'n ingetogenheid hartverscheurende docufilm 2000 Meters to Andriikva ging over de Oekraïense zijde, maar voor de Russen is het natuurlijk een evengrote hel, bovendien in netto aanzienlijk grote aantallen.

jongens kunnen we stoppen pls

De Werner Herzog Faustische orgel-D'agestino-editie

"may there be mercy on man and machine for their sins"

Tags: Pinguïn, tent, Rusland
@Spartacus | 26-01-26 | 19:00 | 134 reacties

Reaguursels

