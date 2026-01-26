"Russische soldaat verkleed als pinguïn"
Wel happy feet geen happy end alles is verschrikkelijk
We knew they'd finally make it to the front, and they have, the "safety suits" being given to Russian troops in lieu of armored personnel carriers that have long since been destroyed probably earned a Putin crony hundreds of millions, but alas..— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 26, 2026
The penguin is no more.. pic.twitter.com/yVu1MprPki
Onlangs nog paarden gerookt door zo'n eerloze glasvezelmug, en nu dit weer. En nee hij is niet echt "verkleed als pinguïn", maar dit is nu eenmaal hoe de wintereditie van zo'n wandelende De Waard er op z'n Russisch uitziet - zie onderstaand. Die in al z'n ingetogenheid hartverscheurende docufilm 2000 Meters to Andriikva ging over de Oekraïense zijde, maar voor de Russen is het natuurlijk een evengrote hel, bovendien in netto aanzienlijk grote aantallen.
jongens kunnen we stoppen pls
No, the alien invasion hasn't just begun.— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) January 12, 2026
These are Russian soldiers wearing "body tents," presumably destined for reducing heat signature. pic.twitter.com/r95wV6XC3n
De Werner Herzog Faustische orgel-D'agestino-editie
"may there be mercy on man and machine for their sins"
A Russian commander is “teaching” his subordinates military discipline in the Russian army— Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2026
This time, new recruits were tied upside down to a tree as punishment for abandoning their combat positions out of fear of being killed. pic.twitter.com/RDSmCqBn9M
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
OEKRAÏNETOP. Wachten op de vrede in het StamCafé
Kijk de vredesduiven er eens prachtig bij staan
Statement Witte Huis: 'Vredesplan samen met Oekraïne aangepast', Rubio spreekt van 'meest productieve dag'
En we gaan weer een millimeter de goede kant op!
Twee Nederlandse tieners (17) opgepakt voor Russische spionage, 'hackten Europol, Eurojust en Canadese ambassade'
Een reeks nieuwe arrestaties in de war on boys
'Oekraïne bereid door Rusland bezet grondgebied af te staan in ruil voor wapenstilstand'
Grote herschikking op het wereldtoneel aanstaande?
LIVEBLOG. Zware aardbeving nabij Russische Kamtsjatka, Tsunami-alarm voor Japan en Hawaii
We wachten op beelden van de impact
Politieteam contraspionage zit Russische spionnen op de hielen
Gaat Carly Simon een liedje van maken